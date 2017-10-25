Уволены 11 сотрудников Пенитенциарной службы

2017-10-25 15:45 | www.oxu.az | 4

В Баку в связи с фактом побега заключенных уволены 11 сотрудников Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, уволены контролирующие заключенных в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку сотрудники Пенитенциарной службы - Эльвин Намазов, Илькин Эмилов, Вюсал Мамедов, Техран Мусаев и еще 4 сотрудника, имена которых пока не сообщаются.

Кроме того, начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов, в отношении которых сегодняшним решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, были уволены из органов юстиции.

А.М.

