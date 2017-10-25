Швейцария будет представлять интересы Эр-Рияда и Тегерана в этих странах

2017-10-25 19:56 | www.trend.az | 5

Саудовская Аравия и Иран будут использовать посольства Швейцарии для представления своих интересов в Тегеране и Эр-Рияде после начала конфликта между странами в январе 2016 года, передает в среду РИА Новости со ссылкой на сообщение Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии

Как отмечается, соответствующее соглашение было подписано посольствами Швейцарии в Эр-Рияде и Тегеране 25 октября. Теперь интересы Ирана в Саудовской Аравии будет представлять посольство Швейцарии в этой стране, а интересы Эр-Рияда - посольство Швейцарии в Иране. Посольства будут также оказывать консульские услуги.

В МИД напомнили, что обе страны согласились на посредничество Швейцарии после конфликта, начавшегося в январе 2016 года. Переговоры по этому вопросу стартовали в феврале того же года.

Саудовская Аравия в начале января 2016 года разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как демонстранты напали на посольство королевства в Тегеране и консульство в Мешхеде. Демонстрации были вызваны казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия являются давними противниками в регионе.

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