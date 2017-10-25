Новшество от бакинской русдрамы: приобрести билеты не выходя из дома

2017-10-25 20:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Бакинские зрители и гости столицы Азербайджана, желающие посетить спектакли Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, могут заранее приобрести билеты посредством сайта www.iticket.az.

Комментируя данное новшество, заместитель директора театра Ильхам Мамедов отметил, что постоянно на электронную почту официального сайта Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна поступали письма с вопросами о том, как можно онлайн приобрести билеты на спектакли, и с некоторого времени это стало возможно.

"Раньше зрителям приходилось стоять в очередях перед кассой, чтобы приобрести билеты, а сейчас не выходя из дома или даже на работе можно запросто зайти на www.iticket.az и узнать обо всех концертах, спектаклях, детских, спортивных проектах, выбрать дату, место и способ оплаты. Этот сервер облегчил работу всем, также гостям нашей столицы, которые до приезда в Баку могут выбрать интересующие их культурные мероприятия", - сказал Мамедов.

Отметим, что, создав личный аккаунт на сайте, у пользователя вне зависимости от местоположения будет возможность всегда получать уведомления об интересующих его мероприятиях. На данный момент активна также услуга доставки, которая совершенно бесплатная. Оплату можно произвести онлайн - с помощью пластиковой карты или наличными при получении билета.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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