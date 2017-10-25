Профессор ответил депутату: Если женщина не хочет рожать…

2017-10-25 16:00 | www.oxu.az | 4

«Для лишения гинеколога звания врача должны быть очень серьезные основания. Лишить кого-то звания врача непросто».

Как передает Oxu.Az, об этом AzNews.az сказал медицинский эксперт, профессор Агиль Гейбулла, комментируя заявление зампреда комитета здравоохранения Милли Меджлиса Мусы Гулиева о лишении гинекологов звания врача за селективные аборты.

По его словам, если действия врача приводят к последствиям в жизни больного, то это считается преступлением, и врач должен получить наказание:

«Должен быть международный опыт и международное право. Эту страну словно хотят превратить в игрушку. Наказание за криминальные аборты уже другой разговор. Давайте оставим эти вопросы на усмотрение населения. Если женщина не хочет рожать, желает прервать нежелательную беременность, то кто может ей помешать? Да и зачем? Беременная женщина все равно найдет другой способ».

Адиль Гейбулла сказал, что аборты были запрещены и в советское время:

«Но аборты все равно делали. Людям надо разъяснить, что такие аборты опасны для здоровья, но пусть они решают сами. Такими принципами нельзя управлять обществом. Если человек хочет прервать беременность, то какую опасность он представляет для окружающих? Женщина имеет право на свободу выбора. Надо учитывать экономическую ситуацию. Допустим, в семье не хотят пятого ребенка, или же 4 девочки, а хотят мальчика. Что делать в таком случае? Конечно же, совершить аборт».

Отметим, что заместитель председателя комитета здравоохранения Милли Меджлиса Муса Гулиев заявил о скором вынесении на обсуждение законопроекта «О защите репродуктивного здоровья». Согласно закону, совершающие селективные аборты гинекологи будут лишены звания врача.

Э.А.

