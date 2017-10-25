США объяснили отказ во въезде командующему ВС Индонезии

2017-10-25 16:10 | www.oxu.az | 4

Американское посольство в Джакарте объяснило отказ в разрешении на въезд в США командующему вооруженными силами Индонезии Гатоту Нурмантьо «административной ошибкой», передает Oxu.Az со ссылкой на «Коммерсант».

«Ошибка была быстро исправлена. Мы предприняли надлежащие меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Ограничений для поездок генерала или его жены нет, мы будем рады видеть их в Соединенных Штатах», - говорится в сообщении дипмиссии. Также в заявлении подчеркивается приверженность стратегическому партнерству с Индонезией.

В субботу Гатоту Нурмантьо и его жене было отказано во въезде в Соединенные Штаты, несмотря на приглашение главы Объединенного комитета начальников штабов США. Он должен был прибыть в Вашингтон на конференцию по вопросам борьбы с экстремизмом. Представитель индонезийского МИДа Арманната Насир заявлял, что правительство ждет от властей США разъяснений касательно инцидента.

Н.О.