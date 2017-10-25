Nar продолжает работы по усовершенствованию сети

2017-10-25 20:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Nar, предлагающий своим абонентам выгодные цены и постоянно работающий над усовершенствованием предоставляемых услуг связи, успешно продолжает осуществление работ, направленных на повышение качества сети.

В рамках работ по усовершенствованию сети 3G, проводимых повсеместно, и в особенности в регионах страны, линии передачи, основанные на технологии ATM (Asynchronous Transfer Mode), были заменены на линии передачи технологии IP (Internet Protocol), отвечающие всем современным требованиям и обеспечивающие более высокое качество связи. На территории города Баку и Апшеронского полуострова мобильная сеть 3G уже полностью функционирует посредством линий передачи, работающих на IP технологии.

Благодаря работам по усовершенствованию сети, был успешно реализован переход с технологии ATM на линии передачи IP в таких экономических районах, как Аран, Лянкяран и Губа-Хачмаз. В результате, показатель Last Mile Capacity (пропускная способность «последней мили») по всей протяженности диапазона IP-базовых станций увеличился на 53 процента по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, что благодаря технологии 3G IP, пользователи смогут не только использовать более совершенные и скоростные ресурсы баз данных, но и ощутить заметное улучшение качества голосовых услуг. Данная технология обеспечивает расширение каналов передачи данных, что, в свою очередь, позволяет отправляемой и принимаемой информации достигнуть пункта назначения в более короткое время и в более высоком качестве. Благодаря применению этой технологии, становится возможным устранить возможные препятствия, способные помешать передаче данных, обеспечить равномерное распределение доступа к информационным ресурсам среди пользователей, а также увеличить коэффициент скорости, приходящийся на каждого отдельно взятого пользователя. Технология 3G IP, позволяет распределять выбранные пакеты данных среди пользователей в необходимом направлении. Это, в свою очередь, создает условия для более прозрачного обеспечения обмена информацией абонентами через интернет, передачи различных типов данных, и скачивания и отправки информации.

Применение технологии 3G IP также заметно улучшает коэффициент успешности установки соединения (Call Setup Success Rate) во время звонков, что, в свою очередь, приводит к уменьшению количества ошибок связанных с установкой соединения во время звонка.

Сегодня, 94 процента 3G сети оператора Nar функционирует посредством современной технологии передачи IP, позволяя пользователям наслаждаться высоким качеством услуг мобильной связи.

Более подробную информацию о сети и базовых станциях оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

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