Трамп продолжит санкционную борьбу против режима Ким Чен Ына

2017-10-25 20:21 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп продолжит санкционную борьбу против режима Ким Чен Ына в Северной Корее, а также против тех, кто помогает Пхеньяну, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

Выступая на форуме Future Investment Initiative, он напомнил, что США преследуют людей, которые помогают в финансировании различных фондов и компаний для поддержки режима Северной Кореи.

"В сентябре президент Трамп разрешил казначейскому департаменту ввести новый ряд санкций в отношении тех, кто поддерживает режим Кима. Теперь у нас есть возможность приостановить корреспондентские счета и заморозить активы любого иностранного финансового учреждения, которое совершает значительные сделки с Северной Кореей, или как-то с этим связано", - сказал Мнучин.

"Мы будем использовать эти новые инструменты для сокращения потоков средств, доступных Северной Корее для осуществления планов по опасным и дестабилизирующим ядерной и ракетной программам. Президент Трамп дал понять, что мы будем продолжать использовать эти экономические инструменты", - подытожил министр финансов США.

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