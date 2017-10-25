В Таиланде начались пятидневные похороны короля

2017-10-25 16:17 | www.oxu.az | 3

Пятидневная церемония похорон короля Пумипона Адульядета (Рамы IX), на протяжении 70 лет правившего в Таиланде, началась в среду, 25 октября, с чтения буддийских мантр.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС.

В тронном зале Большого королевского дворца, в котором находится гроб с телом покойного, монахи совершили молитву в присутствии единственного сына усопшего монарха — короля Рамы X — и членов семьи.

После этого, по традиции, священнослужителям преподнесли подарок — комплект монашеской одежды.

Похоронная церемония продлится пять дней и завершится 29 октября. Сама кремация состоится вечером в четверг, 26 октября.

Отдать последнюю дань уважения покойному монарху в Таиланд прибудут делегаты из более 40 стран мира.

Пумипона Адульядет скончался 13 октября 2016 года на 89 году жизни. Он царствовал на протяжении 70 лет. После смерти монарха, которого любили и уважали многие подданные, в стране был объявлен годичный траур. Гроб с телом короля размещен в тронном зале Большого королевского дворца для массового прощания подданных. За год останкам монарха поклонились свыше 12 миллионов человек.

Н.О.