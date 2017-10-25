Сирийские войска выбили террористов ИГ из промышленной зоны Дейр-эз-Зора

2017-10-25 20:35 | www.trend.az | 4

Элитные формирования сирийской армии завершают операцию по зачистке города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ), передает в среду ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Войска выбили в среду боевиков ИГ из промышленной зоны на севере города. Это произошло после мощной огневой подготовки, в ходе которой были уничтожены укрепленные позиции противника.

Правительственные силы контролируют сейчас 92 процента городской площади Дейр-эз-Зора. Остатки банд ИГ все еще оказывают сопротивление в кварталах Эль-Аради, Канамат, Эль- Хамидия, Уммаль, Хасарат, Джбейла и Шейх-Ясин.

По информации SANA, в 60 километрах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора сирийские военнослужащие ведут ожесточенные бои с террористами у нефтеперекачивающей станции "Т-2". Разгром банд ИГ в этом районе откроет путь войскам к наступлению на пограничный с Ираком город Бу-Кемаль, где находится последний их форпост в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.