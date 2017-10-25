Полиция Австрии задержала пакистанца по обвинению в убийстве 70 человек

2017-10-25 20:35 | www.trend.az | 3

Уголовная полиция Австрии совместно с полицией Венгрии задержала во вторник на основе международного ордера на арест гражданина Пакистана, который обвиняется в убийстве 70 человек, передает в среду ТАСС со ссылкой на сообщение управления уголовной полиции Австрии.

"35-летний мужчина попытался проникнуть на территорию Австрии незаконным путем. Его разыскивают власти Пакистана и подозревают в заказном убийстве порядка 70 человек. Пакистанская полиция считает задержанного "главным киллером Пакистана", - отметили в пресс-службе уголовной полиции.

Австрийские полицейские добавили, что на след преступника удалось выйти благодаря слаженной работе с информаторами, которые помогают европейским силовикам раскрыть преступные ячейки по незаконной перевозке мигрантов в Европу. Мужчина сначала был обнаружен в сельской местности на территории Венгрии, где участвовал в организации контрабанды людей в Европу. Перед задержанием он попытался скрыться в толпе нелегалов.

В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции киллера в Пакистан.

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