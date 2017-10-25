Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках

2017-10-25 22:04 | www.apa.az | 4

Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках, двое из них получили ранения.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, один из нападавших ликвидирован, другому удалось скрыться.

"Нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь. В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение", говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Ставропольскому краю.

В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника