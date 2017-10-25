Геомагнитная буря находится в максимальной фазе

2017-10-25 16:25 | www.oxu.az | 3

«На данный момент на Солнце наблюдается очередное волнение в геомагнитных условиях. Началась геомагнитная буря категории G1. В течение дня возможен переход геомагнитной бури в бурю категории G2».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, на поверхности Солнца возникли пятна: «Сегодня их насчитывается 23. Они скопились в двух активных регионах. Если от этих пятен произойдет солнечное возгорание, это напрямую воздействует на Землю. На данный момент геомагнитная буря в максимальной фазе. Через два дня она вернется в прежнее положение. Произошедшая на этот раз буря не такая уж и сильная. Это одна из повторяющихся бурь среднего уровня».

А.М.

