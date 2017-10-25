В США заявили о новых "разоблачениях" по "Лаборатории Касперского"

2017-10-25 20:36 | www.trend.az | 4

Председатель комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей конгресса США Ламар Смит заявил, что продукты "Лаборатории Касперского" создали значительный риск для безопасности США, и новые "разоблачения" по этому делу продолжают появляться, передает РИА Новости.

"По "Лаборатории Касперского" новые разоблачения по кибершпионажу продолжают появляться", - сказал Смит, выступая на слушаниях, посвященных этой российской компании.

Комитет палаты представителей также обвинил Касперского в том, что он связан с российскими спецслужбами и что он окончил университет, который "спонсировал КГБ". Его также окрестили "российским Биллом Гейтсом" и "волком в овечьей шкуре".

По словам Смита, связи Касперского с Россией "создали значительный риск для безопасности США". "История Касперского и последние заявления мало что сделали, чтобы смягчить эти обеспокоенности. С этими и будущими слушаниями мы ожидаем раскрыть все аспекты "Лаборатории Касперского", - сказал он.

Глава комитета также сообщил, что конгрессмены особо заинтересованы в том, почему прошлая администрация решила использовать продукты "Лаборатории Касперского". "Я призываю всех, кто знает о возможном риске, связаться с комитетом и поделиться этой информацией с нами. Мы должны быть бдительными, обращаясь с этим волком в овечьей шкуре", - подытожил Смит.

Несмотря на то, что ранее Евгений Касперский заявлял о своей открытости и готовности защищать имя компании, в том числе на слушаниях в конгрессе США, в среду его туда не пригласили. Однако представитель комитета по науке, космосу и технологиям нижней палаты конгресса сообщил РИА Новости, что Касперского "планируют пригласить в будущем".

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

В интервью каналу Sky News Касперский ранее осудил американские СМИ, которые раздувают эту историю и распространяют "ложные и непроверенные сведения". По его словам, сообщения о якобы причастности к шпионажу нанесли ущерб, и Касперский не исключил исков за распространение этой информации.

В квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США ФБР провело обыски, однако о каких-либо уликах, подтверждающих подозрения властей, ничего не сообщалось.

Чтобы защитить репутацию, "Лаборатория Касперского" пошла на беспрецедентный шаг и запустила глобальную инициативу по информационной открытости. В ее рамках, в частности, компания будет предоставлять исходный код своих продуктов для независимой оценки.

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