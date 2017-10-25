Путин обсудил со Штайнмайером КНДР и иранскую ядерную сделку

2017-10-25 20:41 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки, передает в среду РИА Новости.

"Обменялись мнениями также по ситуации вокруг иранской ядерной программы и кризиса на Корейском полуострове", - сказал Путин по итогам встречи с президентом ФРГ.

Российский лидер добавил, что переговоры были полезны и прошли в конструктивном ключе.

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