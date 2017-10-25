Сергей Собянин: Хотелось бы, чтобы в Москве не было мигрантов

2017-10-25 16:52 | www.oxu.az | 4

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в Москве необходимо уменьшить количество мигрантов. В качестве меры по сдерживанию роста миграционного потока он предложил увеличить в текущем году плату за трудовой патент, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнялись самими москвичами", - сказал Собянин.

По его словам, на сегодняшний день на 20 тыс. безработных москвичей, официально зарегистрированных в городе, выставлено предложений о работе на 170 тыс. человек.

"Тем не менее, мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок. Сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания. И это еще один дополнительный источник доходов", - заключил он

Н.Г.

