В Армении из воинской части сбежали солдаты и командиры

2017-10-25 16:58 | www.oxu.az | 3
Военнослужащие армянской армии самовольно оставили место службы.
Как передает Oxu.Az, на днях было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Харута Меликяна и Рудика Акопяна, самовольно оставивших воинскую часть.
В то же время сообщается, что старший лейтенант воинской части оккупационной армии в направлении Агдере Ара Мезлаханян и командир взвода Хайк Мартиросян не вернулись в воинскую часть с целью уклонения от воинской службы.
Продолжаются розыскные и следственные мероприятия в отношении данных военнослужащих.