Штайнмайер после переговоров с Путиным призвал налаживать отношения с Россией

2017-10-25 20:47 | www.trend.az | 4

Отношения России и Германии пока далеки от нормальных, но нужно предпринимать совместные усилия по их улучшению, несмотря на "бремя" имеющихся противоречий, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным.

"Я думаю, мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может и не должно удовлетворять нас", - сказал Штайнмайер. Он констатировал, что Россия и Германия "еще далеки от нормальных отношений", так как остаются "открытые раны, нерешенные вопросы".

"Я не думаю, что одна единственная встреча может помочь преодолеть такую ситуацию", - сказал президент ФРГ, отметив, что "домашним заданием" после этих переговоров станут совместные усилия по укреплению и улучшению отношений двух стран.

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