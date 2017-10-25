Трамп назвал урановую сделку США и России современным "Уотергейтом"

2017-10-25 22:38 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп назвал заключение Вашингтоном урановой сделки с Москвой во времена администрации Барака Обамы современным уотергейтским скандалом.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такую оценку он дал в среду в беседе с журналистами в Белом доме перед отлетом в штат Техас.

«Продажи урана России, а также то, как они осуществлялись, - это было надувательством. Были переданы огромные суммы денег. Могу сказать, что это просто современный "Уотергейт", - сказал американский лидер.

Как Трамп утверждал в ходе избирательной кампании 2016 года, демократ Хиллари Клинтон, являвшаяся в то время его главной соперницей в борьбе за высший государственный пост, могла опосредованно получить от российской стороны средства за то, что не противодействовала переходу компании Uranium One под контроль госкорпорации "Росатом".