Саакашвили получил документы о лишении его гражданства Украины

2017-10-25 17:02 | www.oxu.az | 4

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента о лишении его гражданства Украины и намерен вскоре обжаловать это решение, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству и мы будем обжаловать лишение меня гражданства", - заявил Саакашвили журналистам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Н.О.