2017-2018 годы - исторические для Грузии, Турции и Азербайджана - посол

2017-10-25 20:50 | www.trend.az | 4

В 2017-2018 годы в регионе заканчивается осуществление значительных экономических проектов, заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гумрукчу в интервью "Первому каналу", передает в среду Грузия-Online.

Посол говорил о железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, и расширении проекта южнокавказского газопровода.

"30 октября по магистрали Баку-Тбилиси-Карс пройдет первый поезд, но регулярное грузовое и пассажирское сообщение начнется в 2018 году. Кроме того, в первой половине будущего года, в марте или апреле, Турция в рамках нового проекта получит природный газ из Азербайджана через Грузию. На первом этапе можно будет получить шесть миллиардов кубических метров природного газа в год. Когда закончится строительство Трансанатолийского и Трансадриатического трубопровода этот объем достигнет 16 миллиардов"- отметил Зеки Левент Гумрукчу.

По заявлению посла, через годы историки будут говорить о значении этих экономических проектов, и будут вспоминать 2017-2018 годы.

"В 90-е годы, когда начался разговор об осуществлении проектов нефтепроводов и газопроводов, многие не верили в это. Я помню даже шутки на эту тему. Мы построили Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум. А сейчас наша дружба, и стратегическое партнерство поднимается на такой уровень, что принесет пользу и нам, и всему миру"- заявил посол Турции "Первому каналу".

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