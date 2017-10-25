Новое соглашение о разработке АЧГ обеспечит долгосрочное сотрудничество с BP - глава минэнерго (ФОТО)

2017-10-25 22:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подписание нового соглашения о разработке и разделе добычи нефти с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) обеспечит долгосрочность сотрудничества с компанией BP.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов на встрече с делегацией, возглавляемой региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Как сообщили Trend в среду в министерстве энергетики, на встрече Шахбазов отметил важную позицию, которую BP занимает на мировом рынке энергетики. По его словам, компания качестве стратегического партнера Азербайджана создала прекрасный пример сотрудничества своими достижениями в реализации важных энергетических проектов, развитии нефтяной и газовой промышленности, сфере применения передовых технологий и опыта

Проинформировав о проделанной по энергетическим проектам работе, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил важность тесных связей между министерством энергетики и BP.

Затем главный экономист BP по странам СНГ и России Владимир Дребенцов представил отчеты под названием "Статистический анализ за 2017 год" и "Взгляд на энергетические перспективы-2035". Было отмечено, что в отчетах отражена текущая ситуация на мировом энергетическом рынке, потребности и тенденции в энергетическом секторе. Оценивая мировой энергетический рынок в контексте добычи сланцевой нефти в США и предпринимаемых OPEC мер, Владимир Дребенцов считает, что цена нефти значительно зависит от этих двух факторов. По его мнению, решение ОПЕК о сокращении добычи нефти сыграло важную роль в стабилизации цен и сокращении коммерческих запасов нефти. В отчетах отмечается, что продление Венского соглашения с определенными изменениями имеет важное значение для обеспечения равновесия на рынке. По мнению экономиста, для долгосрочной стабилизации цен на нефть, каждая страна, вовлеченная в процесс сокращения добычи, должна выполнить это обязательство.

Согласно прогнозам BP, спрос на нефть в ближайшие несколько лет будет постепенно расти. Нефть сохранит свою лидирующую позицию как энергетический ресурс до 2040 года. Однако, новые тенденции и технологические изменения в мире неизбежно ослабят решающую роль нефти в будущем. Эксперт BP также подробно рассказал о перспективах стран-экспортеров газа до 2035 года.

(Текст: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.