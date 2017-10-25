Студенты протестуют перед зданием парламента Армении

2017-10-25 17:24 | www.oxu.az | 4

Группа студентов протестует перед зданием Национального Собрания Армении, осуждая законопроект «О статусе военнослужащих и воинской службе», который обсуждается в парламенте, сообщает Оxu.Az со ссылкой на NEWS.am.

Данный законопроект отменяет право на отсрочку от армии по учебе.

«По нашим приблизительным оценкам, 140 студентов ежегодно поступают в аспирантуру, и если отсрочки совсем не будет, то они лишатся возможности заниматься наукой», - отметил один из участников акции, добавив при этом, что те, кто идет служить в армию, после возвращения не желают продолжать свое обучение.

В свою очередь, другой участник акции протеста – студент, заявил, что они не желают, чтобы их братья уходили на службу на три года, тем самым, время, которое они могли потратить на науку, будет потрачено в пустую.

Студенты требуют встречи с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном или же с любым представителем постоянной парламентской комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам.

Напомним, что по новому законопроекту отсрочка от армии по учебе будет предоставляться лишь в том случае, если гражданин подписывает контракт с министерством обороны. В таком случае после окончания учебы гражданин обязуется служить в армии не 2, а 3 года.

Н.Г.

