Новая система контроля над иностранцами в Шенгене

2017-10-25 17:42 | www.oxu.az | 4

Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге одобрил проект директивы о вводе в действие в Евросоюзе системы автоматической регистрации въезда-выезда в границах Шенгенской зоны граждан третьих стран, а также полученных ими отказов во въезде в Шенген, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В поддержку законодательной инициативы Еврокомиссии проголосовали 477 депутатов, против – 139, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Системой "въезд-выезд" предусмотрено, что гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

В новой системе будут храниться как биометрические данные о пассажирах, так и информация об использованных ими проездных документов. Срок хранения этих данных ограничен тремя годами, а для иностранцев, просрочивших пребывание в Шенгене, — пятью годами.

Н.Г.

