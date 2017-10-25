ИГ прицеливается к чемпионату мира – ФОТО

2017-10-25 17:54 | www.oxu.az | 3

Террористическая организация ИГ прицеливается к чемпионату мира, который состоится в следующем году в России.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежную прессу, террористы выступили с открытыми угрозами в адрес турнира посредством нескольких рисунков, сделанных в «фотошопе».

На одном из этих рисунков изображён и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Рядом с картинкой, на которой нападающий «Барселоны» изображён за железной решёткой, обливающимся кровавыми слезами написано: «Мы сражаемся с государством, в истории которого нет неудач».

На другой картинке изображён вооружённый террорист с бомбой с часовым механизмом, смотрящий в сторону «Лужников», являющихся одним из стадионов, на которых будут проведены игры чемпионата. На ней сделана надпись: «О враги Бога в России... В вас будут стрелять словами и пулями моджахедов. Просто ждите».

На другой картинке изображена бомба, которая вот-вот взорвётся на фоне обагрённого кровью логотипа чемпионата мира, а террорист в маске с автоматом в левой руке правой рукой делает знак, символизирующий предупреждение террористов.

Отметим, что чемпионат мира будет проведён с 14-го июня по 15-ое июля следующего года.

A.M.