Изменения в связи с деятельностью представительств включены в повестку дня Милли Меджлиса

2017-10-25 18:00 | www.oxu.az | 4

В повестку дня заседания Милли Меджлиса Азербайджана, намеченного на 31 октября, включено 3 дополнительных вопроса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, Административно-процессуальный кодекс и закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности». Изменения, которые предлагается внести во все три документа, связаны с запретом на деятельность представительств.

Таким образом, количество вопросов повестки дня заседания достигло 38.

Отметим, в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса 20 октября из повестки были исключены 3 вопроса. Спикер Огтай Асадов сказал, что в подготовке этих проектов есть недочеты.

Обсуждение вопроса было отложено до весенней сессии ММ.

6 октября председатель Верховного суда представил законопроекты в связи с внесением изменений в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» Азербайджанской Республики. В законопроектах предлагалось наложить запрет на участие представителей в гражданских и административно-судебных процессах, чтобы в этих процессах участвовали только члены Коллегии адвокатов.

Н.О.

