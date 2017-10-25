Партии Германии отвергли идеи Макрона по бюджету ЕС

2017-10-25 18:07 | www.oxu.az | 4

Политические партии Германии, которые собираются войти в коалиционное правительство, нанесли серьезный удар по надежде французского президента Эммануэля Макрона на более экспансивную фискальную политику Берлина, поддержав сбалансированный бюджет и отвергнув идею создания разделенного бюджета еврозоны.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Reuters.

"Партия зеленых", которая считается самой близкой к президенту Франции Эммануэлю Макрону в политическом и экономическом плане, подчинилась требованиям партии консерваторов во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель и "Партии свободных демократов" (FDP) о том, что новое правительство ФРГ должно следовать цели достижения сбалансированного бюджета.

Меркель, чья партия сначала считалась явным лидером, но потом лишилась части своей поддержки по итогам парламентских выборов в прошлом месяце, пытается создать коалицию с нацеленной на интересы бизнес-сообщества "Партией свободных демократов" и "Партией зеленых". Этот процесс требует преодоления разногласий между партиями по ряду вопросов, включая налоги, проблемы иммиграции и внешней политики.

В совместном документе, согласованном после переговоров, стороны заявили, что все они поддерживают сбалансированный бюджет. Старший политик "Партии зеленых", который участвовал в переговорах, рассказал, что стороны были объединены в противостоянии идее Макрона относительно бюджета еврозоны.

Н.О.