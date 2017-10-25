СГБ Азербайджана задержала группу лиц, планировавших теракт на митинге в Баку (версия 2)

2017-10-25 23:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана спецоперации задержана группа лиц, планировавших теракт на митинге в Баку.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой СГБ.

СГБ было установлено, что группа лиц, подчиняемая религиозно-экстремистской террористической организацией, действующей за пределами Азербайджана, собравшись в доме гражданина Азербайджана Алекберова Бахтияра Мамедсадыг оглу, расположенного в поселке Локбатан, Карадагского района города Баку, избрали последнего т.н. "эмиром".

Данная группа лиц, с целью совершить ряд терактов, кустарным способом приготовила различные взрывоопасные предметы и испытала их 22 октября в поселке Локбатан.

Также было установлено, что группа лиц пришла к соглашению о совершении терактов на митинге, который должен состояться 28 октября в Баку.

В результате проведенных 25 октября СГБ комплексных мер, члены преступной группировки - Алекберов Бахтияр Мамедсадыг оглу, Масимли Анар Мехман оглу, Гусейнли Джавид Гусейн оглу оказывая сопротивление и применяя огнестрельное оружие, были уничтожены ответными мерами спецгруппой СГБ в соответствии с законодательством.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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