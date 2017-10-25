В Баку уничтожены лица, планировавшие теракт на митинге Национального Совета

2017-10-25 23:28 | www.apa.az | 4

В Баку уничтожены лица, планировавшие теракт на митинге Национального Совета.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью СГБ, группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Мамедсадиг оглу Алекперова по прозвищу «Абдулла» в поселке Локбатан, где члены группировки избрали Бахтияра Алекперова своим «эмиром».

Участники группировки с целью совершения терактов изготовили взрывные и зажигательные устройства, которые были испытаны 22 октября на территории поселка Лекбатан. Как было установлено, члены группировки с целью дестабилизации и нарушения общественно-политического положения в стране запланировали совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября.

В ходе проведенной 25 октября спецоперации члены преступной группировки Алекперов Бахтияр Мамедсадиг оглу, Масимли Анар Мехман оглу (по прозвищу «Абу Юнис») и Гусейнли Джавид Гусейн оглу (по прозвищу «Абу Вакказ») оказав сопротивление, открыли огонь по представителям правоохранительных органов. Ответным огнем экстремисты были уничтожены.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Отметим, что 28 октября Национальный Совет проведет санкционированный митинг на территории Ясамальского района Баку.