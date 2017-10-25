Минюст и Генпрокуратура о побеге заключенных

2017-10-25 18:25 | www.oxu.az | 4

Минюст и Генпрокуратура распространили совместное сообщение.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в сообщении говорится, что 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений Этибар Алекбер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами сбежали из-под присмотра конвойных на территории поселка Баладжары.



В связи с этим Минюст незамедлительно создал оперативный штаб. В настоящий момент совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по оперативному поиску и задержанию беглецов.



Для расследования способствующих к побегу условий и причин была проведена всесторонняя принципиальная служебная проверка.



На основе предварительных результатов служебной проверки, по приказу министра юстиции за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей командир конвойного батальона, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона, майор юстиции Хикмет Садыгов были исключены из органов юстиции. Командир второй конвойной роты батальона, капитан юстиции Руслан Зейналов, командир третьей конвойной роты батальона, капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник начальника штаба по конвойной службе, капитан юстиции Ракиф Мамедов были освобождены от занимаемой должности.



Кроме того, сопровождающий в вагоне арестантов начальник караула Джейхун Самедов и 7 других сотрудников были уволены из органов юстиции, многие другие работники были привлечены к строгой административной ответственности.



В связи с данным фактом в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).