Из-за побега заключенных в Баку наказана группа сотрудников Минюста

2017-10-25 18:48 | www.oxu.az | 4

Группа сотрудников Пенитенциарной службы Минюста АР наказана в связи с побегом из-под присмотра на территории поселка Баладжары Этибара Алекпер оглу Мамедова и Али Расим оглу Агами, арестованных по обвинению в совершении тяжких преступлений. Инцидент произошел 23 октября во время планового этапирования заключенных в город Баку в спецвагоне в сопровождении железнодорожного караула.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в совместном заявлении Минюста и Генпрокуратуры говорится, что в целях расследования обстоятельств и причин произошедшего проведена принципиальная служебная проверка.



Согласно предварительным результатам служебной проверки, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей приказом министра юстиции командир Конвойного батальона Минюста Пенитенциарной службы, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и и.о. начальника штаба батальона майор юстиции Хикмет Садыхов уволены из органов юстиции. Также освобождены от занимаемых должностей командир 2-го отряда батальона, капитан юстиции Руслан Зейналов, командир 3-го отряда, капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник начальника штаба по конвойной службе, капитан юстиции Ракиф Мамедов.



Кроме того, уволены из органов юстиции начальник караула Джейхун Самедов и еще 7 сотрудников, обеспечивавших сопровождение в вагоне арестованных лиц. К дисциплинарной ответственности привлечено большое число других уполномоченных работников Пенитенциарной службы.