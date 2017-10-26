Глава Каталонии пообещал двигаться к независимости

2017-10-26 00:17 | www.oxu.az | 4

Председатель Женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон созвал в среду вечером экстренное совещание с участием членов кабинета и представителей парламентских фракций, чтобы в последний раз обсудить ответ Барселоны на решения Мадрида об ограничении каталонской автономии после референдума о независимости, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что встреча носит неформальный характер.

«Это неформальная встреча, и никаких заявлений по ее итогам делаться не будет», - ограничились комментарием в пресс-службе.

Между тем сам Пучдемон разместил фотографию с совещания на своей странице в Instagram, сопроводив изображение недвусмысленным комментарием.

«Не будем терять время с теми, кто уже решил уничтожить самоуправление Каталонии. Идем дальше!» - написал глава региона, добавив к тексту английский хэштег «#CatalanRepublic» - «Каталонская Республика».

«Мы будем работать в направлении формирования республики, потому что мы понимаем наличие демократического мандата на объявление такой республики», - пояснил он.

С.Б.

