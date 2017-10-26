Пентагон не планирует расширять контакты с ВКС по Сирии

2017-10-26 00:26 | www.trend.az | 4

США высоко оценивают уровень контактов с Воздушно-космическими силами (ВКС) России в Сирии по предотвращению конфликтов, но не видят возможности углублять их, заявил РИА Новости представитель ВВС Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джон Томас.

"Не думаю, что у нас может быть больше (контактов)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости", - сказал Томас.

Полковник также выразил уверенность, что в случае появления новых проблем в Сирии между военными двух стран, "есть механизм по их решению".

"Он (механизм - ред.) чрезвычайно эффективен. Мы действительно сделали хорошую работу по предотвращению конфликтов, и это касается обеих сторон, которые разделяют ответственность и говорят друг с другом при необходимости", - сказал представитель CENTCOM.

В то же время он напомнил, что эти контакты касаются лишь предотвращения конфликтов, поскольку законодательством США запрещено "сотрудничать каким-либо образом с русскими".

В настоящее время в соответствии с меморандумом от 2015 года между военными России и США в Сирии действуют каналы связи для предотвращения конфликтов. Всего таких каналов три: по линии авиации, наземных сил и по линии командования.

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