Депутата Верховной Рады подорвали в Киеве - ФОТО

2017-10-26 01:07 | www.oxu.az | 4

В Киеве в результате взрыва получил ранения депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 25 октября, сообщается на его странице в Facebook.

«Только что на Игоря совершено покушение. На выходе из телеканала "Эспрессо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, сейчас его везут в больницу», — говорится в сообщении.

Как передает телеканал «Эспрессо», взрыв произошел на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома. По словам свидетелей, взорвался мопед или какое-то взрывное устройство вблизи него.

Пострадали прохожие, также повреждены автомобили сотрудников телеканала и жильцов дома. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии. Их и других получивших травмы госпитализировали врачи нескольких карет скорой помощи.

Взрывом повреждены окна в двух домах и входные парадные двери. Также стало известно, что во время взрыва был ранен политолог Виталий Бала.

На месте приступили к работе полицейские, спасатели, взрывотехники и следователи.

Игорь Мосийчук — депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко, бывший заместитель командира добровольческого батальона «Азов». С 1994 года состоит в рядах радикальной националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России решением суда).

Мосийчук, в частности, известен тем, что назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе национальным праздником.

С.Б.

