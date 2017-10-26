В Хырдалане произошел вооруженный инцидент, есть погибшие

2017-10-26 01:15 | www.apa.az | 4

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел вооруженный инцидент.

Как передает АПА, по предварительным данным, правоохранительными органами на улице Г.З.Тагиева была проведена спецоперация. В ходе операции двое вооруженных лиц оказав сопротивление, открыли по силовикам огонь, после чего были ликвидированы ответным огнем.

В настоящее время территория, где произошла перестрелка, оцеплена полицией.

Как сообщает корреспондент АПА с места события, пострадавших среди местных жителей нет.