В Хырдалане произошел вооруженный инцидент, есть погибшие

2017-10-26 01:15 | www.apa.az | 4
В городе Хырдалан Абшеронского района произошел вооруженный инцидент.
Как передает АПА, по предварительным данным, правоохранительными органами на улице Г.З.Тагиева была проведена спецоперация. В ходе операции двое вооруженных лиц оказав сопротивление, открыли по силовикам огонь, после чего были ликвидированы ответным огнем.
В настоящее время территория, где произошла перестрелка, оцеплена полицией.
Как сообщает корреспондент АПА с места события, пострадавших среди местных жителей нет.