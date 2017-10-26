В Баку состоялось открытие выставки "Одиссея Шелкового пути" (ФОТО)

2017-10-26 01:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в среду состоялось открытие выставки "Hennessy Х.О Одиссея Шелкового пути".

Выступивший на открытии выставки президент "Дома Hennesy" Бернард Пейон выразил благодарность за созданные в Центре Гейдара Алиева, являющемся уникальным примером архитектурного искусства, условия для организации проекта, связанного с историческим Шелковым путем.

"Сегодняшняя история начинается с Шелкового пути. Великий Шелковый путь вот уже почти на протяжении 2000 лет объединяет людей, ценности, сближает людей друг к другу", - сказал Пейон, отметив, что в этот раз семь различных художников из семи разных городов семи различных стран постарались показать Шелковый путь с различных точек зрения.

Куратор выставки, международный эксперт в области искусства Эрве Микаэлофф напомнил, что на протяжении почти 10 лет сотрудничает с Центром Гейдара Алиева. Он выразил удовлетворенность сотрудничеством с Центром Гейдара Алиева в рамках реализованных ранее проектов. Отметив, что благодаря Центру Гейдара Алиева азербайджанские художники успешно представляют современное искусство страны в мире, он выразил благодарность за всю проделанную работу президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Лейле Алиевой.

Представленный на "Одиссее Шелкового пути", который объединяет людей и культуры, Рашад Алекберов сказал, что проект запомнился интересными моментами и опытом. "Нам было интересно работать с натуральными материалами, соответствующими региону", - сказал он.

Отметим, что "Одиссея Шелкового пути", представляемая “Hennessy X.O” и журналом “National Geographic” началась с французской провинции Коньяк. Приглашенные в родной город компании "Hennessy" семь художников-участников "Одиссеи Шелкового пути" создали семь произведений искусств.

Произведения Бурчака Бингеля (Стамбул), Роко Иремашвили (Тбилиси), Рашада Алекберова (Баку), Вячеслава Усейнова (Ташкент), Виктора Сирнева (Бишкек), Асхата Ахмедъярова (Астана) и Йина Хиузхе (Пекин) буду представлены на протяжении двух недель, начиная с 25 октября в Центре Гейдара Алиева.

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