Советник главы МВД Украины назвал взрыв в Киеве терактом

2017-10-26 01:32 | www.trend.az | 3

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал взрыв на улице Мицкевича в Киеве, в результате которого ранен депутат Рады Игорь Мосийчук, терактом, передает ТАСС.

в Facebook.

Помощник Мосийчука Марк Гресь в эфире "112 Украина" сообщил, что у депутата "множественные осколочные ранения, но угрозы его жизни нет. Охранник, который прикрыл его своим телом, по подтвержденной информации скончался в карете скорой помощи".

По данным Геращенко, у офиса телекомпании Эспрессо "был взорван припаркованный рядом мотоцикл, на котором было установлено взрывное устройство".

В МВД Украины сообщили, что "по предварительным данным, с места происшествия с телесными повреждениями каретами скорой помощи в больницы доставили четырех человек".

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