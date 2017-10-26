В результате взрыва в Киеве погиб 1 человек, четверо ранены - ОБНОВЛЕНО

2017-10-26 01:41 | www.apa.az | 5
Охранник депутата «Радикальной партии» Верховной рады Игоря Мосийчука погиб от полученных при взрыве в Киеве травм.
Как передает АПА, об этом сообщил в своем фейсбуке лидер партии Олег Ляшко.
Как сообщает телканал «112 Украина», во время взрыва 3 человека получили ранения, их личности в данный момент устанавливаются.
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Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук ранен в результате взрыва в Киеве.
Как передает АПА, пресс-секретарь Игоря Мосийчука, Анна Сеник в комментарии телеканалу "112 Украина", взорвалась машина, которая была припаркована под зданием канала, когда нардеп выходил из здания телеканала.
И.Мосийчук доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается.