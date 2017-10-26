Перестрелка в Хырдалане: Есть убитые - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-26 01:48 | www.oxu.az | 4

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, правоохранительными органами на улице Г.З.Тагиева была проведена спецоперация. В ходе операции двое вооруженных лиц оказав сопротивление, открыли по силовикам огонь, после чего были ликвидированы ответным огнем.

В настоящее время территория, где произошла перестрелка, оцеплена полицией.

Пострадавших среди местных жителей нет.

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В городе Хырдалан Абшеронского района произошла перестрелка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, двое подозреваемых открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате ответного огня преступники были обезврежены. По факту ведется расследование.

Отметим, что интернет-сайт yenicag.az ранее сообщал о перестрелке в Хырдалане между силовиками и преступниками, сбежавшими при конвоировании. Но информация оказалась ложной. В СГБ Азербайджана отметили, что ликвидированные преступники не имеет никакого отношения к сбежавшим заключенным.

23:30

Как сообщалось ранее, 23 октября утром конвоируемые из Ширвана в Баку Этибар Алекпер оглу Мамедов 1980 г.р., и Али Расим оглу Агами 1989 г.р. сбежали, когда поезд остановился на станции Баладжары.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, полиция установила местонахождение сбежавших заключенных.

В настоящее время в Хырдалане между преступниками и сотрудниками правоохранительных органов идет перестрелка. Сообщается, что есть убитые и раненые.

С.Б.

