Сопредседатели МГ ОБСЕ готовят встречу глав МИД Азербайджана и Армении

2017-10-26 02:17 | www.trend.az | 3

Состоявшаяся 16 октября в Женеве встреча президентов Азербайджана и Армении и их готовность к конструктивной работе с Минской группой ОБСЕ для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров – хороший знак. Об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффер, передают армянские СМИ.

«Как страна-сопредседатель США остаются привержены Минскому процессу и продолжает призывать стороны уважать режим перемирия и продолжать переговоры на самом высоком уровне, предпринимая шаги для полноценной реализации достигнутых ранее, в том числе в Вене и Санкт-Петербурге, решений. Сопредседатели работают с главами МИД Азербайджана и Армении для уточнения даты следующей встречи, которая ожидается в предстоящие недели», - отметил дипломат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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