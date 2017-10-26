Сопредседатели готовят встречу Мамедъярова и Налбандяна

2017-10-26 02:34 | www.oxu.az | 4

Состоявшаяся 16 октября в Женеве встреча президентов Армении и Азербайджана и их готовность к конструктивной работе с Минской группой ОБСЕ для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров – хороший знак.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.am, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффер.

«Как страна-сопредседатель США остаются привержены Минскому процессу и продолжает призывать стороны уважать режим перемирия и продолжать переговоры на самом высоком уровне, предпринимая шаги для полноценной реализации достигнутых ранее, в том числе в Вене и Санкт-Петербурге, решений. Сопредседатели работают с главами МИД Армении и Азербайджана для уточнения даты следующей встречи, которая ожидается в предстоящие недели», - отметил дипломат.

C.Б.

