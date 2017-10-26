При взрыве в центре Киева пострадали пять человек, один скончался (ОБНОВЛЕНО)

2017-10-26 02:36 | www.trend.az | 4

02:36 (GMT+4) Пять человек пострадали при взрыве в центре Киева, в том числе депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук и его охранник, позже охранник скончался, сообщает в четверг МВД Украины.

МВД ранее сообщило, что три человека — Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала после взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве — были доставлены в больницы, еще один человек погиб.

"На месте трагедии пострадали пять человек. Среди них народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

01 (GMT+4) Один человек погиб и три госпитализированы, в том числе депутат Игорь Мосийчук, после взрыва на выходе из телеканала "Эспрессо" в центре Киева, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По данным другого советника министра Зоряна Шкиряка, один человек погиб и двое пострадали, передает РИА Новости.

"Всего при взрыве предварительно пострадали четыре человека. К сожалению, одного спасти не удалось, он умер от полученных травм по дороге в больницу. Это мужчина примерно 30 лет, его личность устанавливается", - сообщил Шкиряк.

"По предварительным данным, с места происшествия с телесными повреждениями скорые забрали четырех человек. Также поступило сообщение от врачей о том, что по дороге в больницу скончался один из пострадавших. Состояние остальных раненых неизвестно", — говорится в сообщении украинского МВД в Facebook.

Пресс-служба самого Мосийчука сообщила, что его жизнь вне опасности. "Сейчас Игорь Мосийчук в больнице. Продолжается операция. Угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении в Facebook.

Оба советника главы МВД сообщили, что взорвался припаркованный мотоцикл.

"По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством… Судя по всему, мощность взрыва была не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте", - добавил Геращенко.

"Предварительно, преступники взорвали мотоцикл, который был припаркован неподалеку от выхода из телеканала… На месте находится руководитель ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко и руководство главка. Работают следственно-оперативные группы национальной полиции. Вероятно, речь может идти о покушении на убийство", — сообщил Шкиряк в Facebook.

Позже МВД Украины сообщило, что с места происшествия скорая помощь забрала четырех человек.

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