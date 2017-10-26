Президента Бразилии выпишут из больницы в течение дня

2017-10-26 02:47 | www.trend.az | 4

Медики одной из столичных клиник Бразилии обследовали президента страны Мишела Темера после госпитализации в связи с недомоганием, сообщает в среду газета Folha de S.Paulo. В больнице ему провели катетеризацию мочевого пузыря, передает Интерфакс.

Ожидается, что позднее в среду его выпишут из больницы. Темера госпитализировали после его жалоб на проблему в мочевыделительной системе.

В настоящее время в стране проходит заседание нижней палаты Конгресса Бразилии - палаты депутатов, которая должна по его итогам проголосовать по вопросу лишения Темера полномочий главы государства на полгода из-за ведущегося в отношении него коррупционного расследования, а также официального предъявления ему обвинений.

Палата депутатов состоит из 513 членов. Ранее члены комиссии по конституции уже выступали против предъявления обвинений ему.

Если более двух третей депутатов проголосуют "за" предъявление ему обвинений и приостановке его полномочий, то после этого официальные обвинения в отношении Темера вынесет Верховный суд Бразилии.

Ранее в сентябре генпрокуратура Бразилии заявила о новых обвинениях в отношении Темера. Согласно заявлению Родриго Жанота, занимавшего тогда должность генерального прокурора и направившего соответствующий запрос в Верховный суд, Темер "возглавлял преступную группировку", а также виновен в коррупции.

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