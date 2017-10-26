Парламент Бразилии проголосовал против предъявления обвинений Темеру

2017-10-26 02:57 | www.apa.az | 3

Нижняя палата парламента Бразилии высказалась против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, против инициативы проголосовали 158 депутатов.

Для продолжения судебного разбирательства предъявление обвинений Темеру должны были поддержать не менее двух третей членов нижней палаты законодательного органа, то есть 342 депутата из 513. Это означает, что уголовный процесс против главы государства будет приостановлен до завершения его мандата в конце 2018 года.

Мишель Темер был доставлен минувшим вечером в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Ожидается, что в среду его выпишут из больницы. Темера госпитализировали после его жалоб на проблему в мочевыделительной системе.