Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

2017-10-26 02:54 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter объявил, что тысячи документов из Национального архива, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди, будут опубликованы в срок - 26 октября, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Давно ожидаемая публикация #JFKFiles документов о Джоне Кеннеди произойдет завтра. Очень интересно!" - написал глава государства в своем микроблоге.

В минувшую пятницу американская газета Politico со ссылкой на несколько источников в администрации сообщила, что глава государства, скорее всего, отменит публикацию примерно 3,1 тыс. документов, с которыми общественность ранее не была знакома, и приблизительно 30 тыс. бумаг, которые прежде публиковались лишь частично. Большая часть из них была подготовлена в ЦРУ, ФБР и министерстве юстиции.

Однако в субботу Трамп заявил, что рассекретит данную документацию, но при условии получения "дополнительной информации". Позже в Белом доме пояснили, что Трамп выступает за публикацию этих файлов, а если какое-либо ведомство считает это неправильным, то оно должно "предоставить убедительное и ясное обоснование".

С.Б.

