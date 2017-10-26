Палата представителей США одобрила новые санкции против “Хезболлы”

2017-10-26 03:31 | www.apa.az | 4

Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций против ливанского движения «Хезболла» в рамках пакета мер, направленных в отношении Ирана.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», санкции будут наложены на отдельные лица и иностранные правительства, которые оказывают финансовую или военную помощь «Хезболле».

Кроме того, был принят законопроект, в котором содержится призыв к Евросоюзу полностью обозначить «Хезболлу» как террористическую организацию.