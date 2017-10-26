Трамп: “Наличие хороших отношений между США и Россией помогло бы решить проблему КНДР”

2017-10-26 04:00 | www.apa.az | 4

Наличие хороших отношений между Москвой и Вашингтоном облегчило бы урегулирование кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным", - указал глава Белого дома. По его словам, при наличии более прочных связей между Москвой и Вашингтоном "ситуацию с Северной Кореей было бы проще урегулировать".