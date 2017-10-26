В бразильском конгрессе заблокировали предъявление обвинений президенту

2017-10-26 04:00 | www.trend.az | 5

Нижняя палата Национального конгресса Бразилии в среду заблокировала предъявление обвинений президенту страны Мишелу Темеру, дело о коррупции с его участием не будет направлено в Верховный суд, передает РИА Новости.

Для того чтобы направить дело в суд, депутатам необходимо было набрать 342 голоса. Против предъявления обвинений главе государства проголосовало 160 законодателей.

Ранее комиссия по конституции палаты депутатов Бразилии рекомендовала отказать генеральной прокуратуре в предъявлении обвинений главы государства. Речь шла об обвинениях в организации преступного сообщества, которое могло получить взятки на сумму 587 миллионов реалов (примерно 188 миллионов долларов).

Расследование в отношении Темера началось в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.

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