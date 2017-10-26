Пострадавшего при взрыве в Киеве депутата Мосийчука прооперировали

2017-10-26 05:49 | www.apa.az | 4

Депутата украинской Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, раненного при взрыве в Киеве, прооперировали, он пришел в себя.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба депутата рано утром в четверг.

"Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку", — сообщает пресс-служба в Facebook.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.