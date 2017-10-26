Узбекистан ищет компромисс по водным вопросам

2017-10-26 06:14 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - На веб-сайте исследовательского центра The Jamestown Foundation опубликован материал, посвященный водным проблемам в Центральной Азии. В нем представлен анализ текущей ситуации по использованию трансграничных рек региона и инициатив Узбекистана по разрешению спорных вопросов.

По данным информагентства МИД Узбекистана, в материале отмечается, что на новом этапе своего развития республика стремится к укреплению добрососедских отношений с сопредельными странами, и одним из наиболее приоритетных продолжает оставаться рациональное и справедливое использование водных ресурсов.

Достигнутым в данной области результатом названы договоренности Ташкента и Бишкека о совместном строительстве и использовании гидроэлектростанции «Камбарата-1» на реке Нарын мощностью 1960 мегаватт и стоимостью 3 миллиарда долларов США.

«Узбекистан и Кыргызстан уже предприняли шаги для составления первоначальных планов финансирования проекта, который до сих пор был главной проблемой, препятствующей прогрессу в строительстве плотины. Бишкек дважды находил и впоследствии терял инвесторов для реализации данного проекта».

По мнению исследовательского центра, рациональный подход Узбекистана к поиску компромиссов по спорным водным и другим вопросам позволил реанимировать проект и повысить интерес инвесторов к участию в его реализации.

В материале также отмечается, что ранее Ташкент выступал против строительства крупных гидроэнергетических сооружений в верховьях рек региона в связи с экологической катастрофой Аральского моря. «Учитывая определенный риск дальнейшего нарушения природного баланса и полного высыхания этого водоема, недавнее согласие Узбекистана на реализацию гидропроектов в соседней республике представляет собой поистине весомую уступку с его стороны». При этом Jamestown констатирует, что выгода от возведения ГЭС очевидна для обеих сторон, которые приняли правильное решение.

(Автор: Диана Алиева)

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