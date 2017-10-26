Госкомконкуренции Узбекистана отчитался о выполнении инвестиционных обязательств

2017-10-26 06:15 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - По данным Госкомконкуренции Узбекистана, за 9 месяцев 2017 года велся контроль выполнения инвестиционных обязательств по 1172 договорам купли-продажи государственных активов с принятием инвестиционных обязательств в сумме $240,9 млн. и 1 трлн. 846,8 млрд. сумов, в т.ч. 18 договоров с иностранными инвесторами, сообщает НИА «Туркистон-пресс».

Общий объем выполненных инвестиционных обязательств по данным договорам составил $130,6 млн. и 1 трлн. 9 млрд. сумов. В период внесения инвестиций было создано более 11 тыс. 950 новых рабочих мест.

За отчетный период 95 договоров были расторгнуты за невыполнение инвестиционных обязательств, по 119 договорам инвестиционные обязательства полностью выполнены и приняты.

По состоянию на 01.10.2017 г. ведется контроль выполнения инвестиционных обязательств по 958 договорам купли-продажи государственных активов с принятием инвестиционных обязательств в сумме $187,7 млн. и 1 трлн. 655,9 млрд. сумов, в т.ч. 12 договоров с иностранными инвесторами

Из них: 161 договоров купли-продажи государственных активов, реализованных за выкупную стоимость с инвестиционными обязательствами на общую сумму $134,9 млн. и 53,5 млрд. сумов. Еще 797 договоров по «нулевой» выкупной стоимости с принятием инвестиционных обязательств на общую сумму $52,8 млн. и 1 трлн. 602,4 млрд. сумов.

Общий объем выполненных инвестиционных обязательств по данным договорам составил $128,8 млн. и 932,7 млрд. сумов.

За 9 месяцев т.г. в соответствии с действующими договорами купли-продажи, объем инвестиционных обязательств, подлежащих выполнению, составил $9,4 млн. и 353,3 млрд. сумов, фактическое выполнение инвестиционных обязательств составило $20,1 млн. (214,1%) и 447 млрд. сумов (126,5%).

В их числе по договорам: с выкупными платежами $60 тыс. и 22 млрд. сумов и с нулевой выкупной стоимостью $20 млн. и 425 млрд. сумов.

Вместе с этим, в отчетном периоде приняты полностью выполненные инвестиционные обязательства со стороны инвесторов по 119 договорам купли-продажи на общую сумму $2,7 млн. и 112,1 млрд. сумов.

Из них: 24 договора купли-продажи государственных активов, реализованных отечественным инвесторам за выкупную стоимость с инвестиционными обязательствами на общую сумму $130 тыс. и 28,2 млрд. сумов и 95 договоров по «нулевой» выкупной стоимости с принятием инвестиционных обязательств на общую сумму $2,6 млн. и 83,9 млрд. сумов.

(Автор: Диана Алиева)

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